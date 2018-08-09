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09 Ağustos 2018 12:09

Geyve’ye kurulacak Gıda İhtisas OSB için işlemler başladı

Geyve’de kurulması planlanan “Gıda İhtisas OSB” ile ilgili talep toplamaların tamamlanmasının ardından, OSB kurulması ile İlgili bürokratik işlemlere başlanıldı.

Geyve’ye kurulacak Gıda İhtisas OSB için işlemler başladı

09 Ağustos 2018 12:09


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A.Akgün Altuğ, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile bir araya gelerek Gıda İhtisas OSB ile ilgili resmi adım atıldı. OSB kurulmasına yönelik başvuruların imzalanmasının ardından değerlendirmede bulunan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Geyve Gıda İhtisas OSB, bölgenin sebze ve meyve deposu olacaktır. Geyve Bölgesinde kurulması planlanan ihtisas OSB, tarım sektöründe kümelenmenin de önemli bir adımı olacaktır. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.


SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da Gıda İhtisas OSB’nin tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve zengin toprakların değerlendirilmesi kaliteli üretimle gelişmesi açısından önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekerek hayırlı olmasını temenni ettiler.




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