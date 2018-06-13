Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 15:56

Girdiği derede boğulan çocuk defnedildi

Sakarya’nın Pamukova ilçesi Ahiler Mahallesi mevkiinde, 5 arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk, toprağa verildi.

Girdiği derede boğulan çocuk defnedildi

13 Haziran 2018 15:56

Küçük çocuğun cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.


5 arkadaşı ile serinlemek için Ahiler Mahallesi mevkiindeki Kürtaliler Deresi’ne giren 7 yaşındaki Hikmet Atov, derede bulunan taşlara ayağının sıkışması sonucu boğularak hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Atov’un cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Ahiler Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılırken, cenaze namazını kıldıran imamın göz yaşlarına hakim olmakta güçlük çektiği görüldü.


Öte yandan protokol üyeleri küçük çocuğun ailesini evlerinde ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç