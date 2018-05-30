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30 Mayıs 2018 11:09

Gizemfrit öğrencilere uluslararası iş deneyimi kazandıracak

Gizemfrit, yaz dönemi için stajyer alımına başladı.

Gizemfrit öğrencilere uluslararası iş deneyimi kazandıracak

30 Mayıs 2018 11:09

3’üncü sınıf üniversite öğrencilerinin başvurabileceği staj programı kapsamında bir şanslı stajyer İspanya’ya gidecek. Başvurular 15 Haziran tarihine kadar yapılacak.



Sakarya’da kurulan ve dünyanın en büyük emaye kaplama üreticilerinden Gizemfrit, üniversite öğrencilerine frit sektörünü tanıtmak ve gençleri iş hayatına hazırlamak için ‘The Future Project’ proje bazlı staj programını hayata geçirdi. Yapılan açıklamada; Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Kimya Bölümlerinde okuyan 3’üncü sınıf öğrencilerin başvurabildiği staj programında 4 öğrenci Gizemfrit’te stajyer olma fırsatı yakalayacak.



Gelen başvurular arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda 4 şanslı stajyer yaz dönemi boyunca Gizemfrit fabrikasında mesai yapacak. Alanında uzman kişilerin yanında çalışacak olan stajyerler hazırladıkları projeleri Gizemfrit yöneticilerine sunacak ve en başarılı projenin sahibi olan öğrenci Gizemfrit’in İspanya Valencia’daki fabrikasını ziyaret ederek uluslararası tecrübe kazanmanın yanı sıra İspanya’yı görme şansına da sahip olacak.


Haziran-Eylül ayları arasında gerçekleşecek proje bazlı staj süresince stajyerlerin konaklamaları da Gizemfrit tarafından sağlanacak. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 15 Haziran tarihine kadar şirketin internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.




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