Gizli buzlanma trafik kazasına neden oldu: 13 yaralı

Sakarya D-100 karayolunda gizli buzlanmadan dolayı yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine giden S.S. idaresindeki 54 HS 985 plakalı yolcu minibüsü, Erenler ilçesi D-100 karayolu Gebeş mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüse çarpmamak için ani fren yapan kamyona, bu sırada arkasından gelen tır çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 13 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.