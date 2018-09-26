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'Gizli Saklı' resim sergisi SAÜ'de açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde ‘Gizli Saklı’ resim sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde ‘Gizli Saklı' resim sergisi açıldı.


SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde açılışı yapılan sergide Arş. Gör. Mustafa Emrah Özaras'ın 13 adet fotomanipülasyon uygulamaları yer alıyor. Kitlesel gözetim, rıza mühendisliği, kültür endüstrisi, modern para sistemi gibi kavramların işlendiği eserler, temelde sanat izleyicileri ve sanatseverlere yeni ve farklı görsel bir dağarcık sunma amacıyla hazırlanmış. Sergi 5 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.

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