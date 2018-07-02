Göle atıksuların karışması ekiplerin müdahalesiyle son anda önlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Havza Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince Sapanca Gölü ve çevresinde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında Serdivan Aşağıdereköy Mahallesi göl kenarında yer alan piknik alanını temizlediklerini söyleyen SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, göle atıksuların ulaşmasını engelleyen kuzey kolektör hattı parsel bacalarının atılan çöpler nedeniyle taşma noktasına geldiğini vurguladı. Göl çevresini kuşatan ve bölgede toplanan atıksuları Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıran kuzey kolektör hattına ait iki parsel bacasının bölgede yer aldığını belirten Ercan, “Aynı zamanda piknik alanı ve vatandaşların uğrak noktalarından olan bölgede kolektör hattımıza ait iki parsel bacasının kapakları çalınmış. Piknik alanında ve kapakları çalındığı için açık olan parsel bacalarının içinde çok sayıda çöp bulunuyordu. Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle bu bacalardan toplam 40 torba çöp çıkarıldı ve kanal aracımız vasıtasıyla tıkanıklık giderildi. Toplamda ise piknik bölgesinde 150 torba çöp toplandı. Eğer zamanında müdahale sağlanmamış olsaydı bacalar taşma yaparak göle boşalacak ve temiz su kaynağımız atıksularla kirlenecekti. Hepimize ait olan çevremizi ve kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak için vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.