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29 Ağustos 2018 16:03

Görele ve Yalpankaya’da terfi hattı inşaa ediliyor

SASKİ tarafından Kocaali’nin Görele ve Yalpankaya Mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan yetersizlik sorununun önüne geçmek için 3,5 kilometre uzunluğunda terfi hattı inşa ediliyor.

Görele ve Yalpankaya’da terfi hattı inşaa ediliyor

29 Ağustos 2018 16:03


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kocaali’nin Görele ve Yalpankaya Mahallelerinde yaz aylarında yaşanan yetersizlik sorununun önüne geçmek için terfi hattı inşa ettiklerini söyleyen SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “İnşallah hattımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak yetersizlik sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.



“Birinci sınıf su”


Kocaali’nin yüksek kesimlerinde yer alan Görele ve Yalpankaya Mahallelerinde özellikle yaz aylarında nüfusun artış gösterdiğinin altını çizen Koncuk, “Artan nüfusla birlikte su yetersizliği sorunları ortaya çıkıyordu. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımıza başladık. Bölgeye 3,5 kilometrelik terfi hattı inşa ediyoruz. Son derece kaliteli malzeme kullanarak inşa ettiğimiz bu hattı kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Görele’de ulaştığımız ve analizlerini tamamladığımız alternatif kaynaktan alarak Yalpankaya Mahallesi’nde bulunan 100 metreküplük depoya ileteceğiz. Burada depoladığımız birinci sınıf içmesuyunu iki mahallemizde bulunan vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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