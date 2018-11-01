Görme engelli simitçi, kafasını beton zemine çarparak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolda yürürken düşüp kafasını beton zemine çarpan ve geçimini simit satarak sağladığı öğrenilen 48 yaşındaki görme engelli Dursun Durmuş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Talihsiz olay, yaklaşık 1 hafta önce Karasu ilçe merkezinde meydana geldi. Ferizli'de ikamet ettiği ve geçimini simit satarak sağladığı öğrenilen 48 yaşındaki görme engelli Dursun Durmuş, bir ziyaret için Karasu ilçesine gitti. İlçe merkezinde yürürken bir anda dengesini kaybeden Durmuş yere düşerek kafasını beton zemine çarptı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Durmuş, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Dursun Durmuş'un cenazesi, öğle namazını müteakip Ferizli Kemalpaşa Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.