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11 Mayıs 2018 16:42

Gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu hayat kadını sınır dışı edildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları fuhuş baskının gözaltına aldıkları 11 hayat kadını sınır dışı edildi.

Gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu hayat kadını sınır dışı edildi

11 Mayıs 2018 16:42


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Karasu ilçesinde ’Fuhuşa aracılık ve Yer Temin Eden’ 1 bayan 4 şüpheli ile fuhuş yapan yabancı uyruklu 11 hayat kadınını da gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 1 bayan 4 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 11 hayat kadını ise işlemlerinin ardından Göç İdaresi aracıyla sınır dışı edilmek üzere hava alanına gönderildi.




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