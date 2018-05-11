Gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu hayat kadını sınır dışı edildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Karasu ilçesinde ’Fuhuşa aracılık ve Yer Temin Eden’ 1 bayan 4 şüpheli ile fuhuş yapan yabancı uyruklu 11 hayat kadınını da gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 1 bayan 4 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 11 hayat kadını ise işlemlerinin ardından Göç İdaresi aracıyla sınır dışı edilmek üzere hava alanına gönderildi.