Güldibi Kapalı Pazaryeri törenle açıldı

Sapanca Belediyesi ilçeye yatırım yapmaya devam ediyor. Belediye tarafından ilçeye kapalı pazar yeri kazandırıldı. Pazar yeri için açılış töreni düzenlendi İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan açılışa, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca Emniyet Müdürü Hakan İzmir, Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede ve Güldibi Muhtarı Hüseyin Serdar, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda mahalle sakinleri katıldı.

"330 Bin TL'lik yatırım"

Gerçekleşen açılışta bir konuşma yapan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Sapanca'mızın önemli eksiklerden biri organik ürünlerin satıldığı köy pazarının belirli alanda olmayışıydı. Bu hizmetle, Sapancalı hemşerilerimiz hem semt pazarından hem organik satış alanından alış verişini yapacaklar. Güldibi Mahallemizde yapılan içinde bulunduğumuz pazar alanı 330 bin tl'ye maal olmuş, 350 metrekare alana sahip üzeri kapalı, çevresinde mescit, oturma alanları, çocuk oyun gurupları, fitnes aletleri bulunmakta. Kapalı Pazar alanında halkımız yaz ve kış aylarında halkımızın rahatlıkla alışverişlerini yapacaklar. Pazarın olmadığı günlerde ise cemiyetler için kullanılacak. Yeni Güldibi Kapalı Pazar alanı Sapanca'mıza hayırlı olsun” dedi.

"İlk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz"

Göreve gelmeden önce seçim beyannamesinde yer alan organik köy ürünleri satış yerinin açılışı ile Başkan Yılmazer, gerçekleşen projeler ile 51 büyük projeyi hayata geçirmiş oldu. Göreve geldiği ilk günden bugüne bir gün dahi rehavete kapılmadıklarını aktaran Başkan Yılmazer, “Ben ve ekibim ilk günden bu güne büyük özveriyle ilk günkü heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan ekip arkadaşlarımı teşekkür ediyorum” diye konuştu

Konuşmaların ardından açılış gerçekleşti. Protokol daha sonra pazarı gezdi.