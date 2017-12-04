Güldibi Kur’an Kursu öğrencilerinden Başkan Yılmazer’e ziyaret

Dr. Aydın Yılmazer’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Güldibi Mahallesinde faaliyet gösteren, 6-20 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri, kurs bahçesine yapılan çocuk parkı için şükranlarını dile getirerek Başkan Yılmazer’e plaket ve Kur’an-i Kerim takdim etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Yılmazer, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem pozitif bilimlerde hem dini bilgiler konusunda donanımlı olması gerektiğine inanıyorum. Allah Yolunda hizmet edenlerden, Allah razı olsun. Çocuklarımız burada Kur’an-ı Kerim eğitimi görürken, ders haricinde eğlenebilecekleri bir ortamın olması için elimizden geleni yaptık. Hem okullarımızı hem de Kur’an kurslarımıza ne türlü katkılar sunabileceğimizi değerlendiriyoruz ve imkânlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarete katılan öğrenciler ve Mustafa Gündoğdu, Başkan Yılmazer’in ihtiyaç duyduklarında kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ettiler.