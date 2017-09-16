sırada yer alırken ABD ve Japonya gibi birçok ülkeyi geride bırakmayı başardı” dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) 100. yıl kutlaması geniş katılımla gerçekleşti. Sakarya Atatürk Spor Salonundaki programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Mustafa İsen, Ali İhsan Yavuz, Şaban Dişli, Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

“100 yıldır faaliyet gösteren odaya üye olmak onur verici”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sakarya’nın 5 ya da 6 yıl içinde bölgenin parlayan yıldızı olacağına inandığını vurgulayarak “Güçlü altyapısı ile ulaşım ağları ile katma değeri, limanları, lojistik konumuyla Sakarya kendi farkını Türkiye’de hissettirecek. Oluşturulan OSB’lerin faaliyete geçmesiyle bunun meyvelerini alacaksınız inşallah. Kısa zamanda Sakarya çok farklı bir yere gelecek. Sakarya’ya da doğrusu bu yakışır. 100. yılı kutlamak her odaya nasip olmuyor, özellikle SATSO’nun 100. yılını kutlamak ve 100 yıldır faaliyet gösteren bir odaya üye olmak gerçekten onur verici. 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyen ülkemiz, ikinci çeyrekte de 5,1 gibi en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi oldu. Baktığımız zaman ikinci çeyrek itibarı ile de ülkemiz Çin ve Hindistan’ın ardından 3. sırada yer alırken ABD, Japonya gibi birçok ülkeyi geride bırakmayı başardı” diye konuştu.

“Türkiye’de terzi usulü teşvikler getirdik”

Bakan Tüfenkci, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bizim amacımız sizin işinizi büyütmek, aşınızı büyütmek, gençlere iş bulmak, aş bulmak. İnsanımızın refah düzeyini büyütmek istiyoruz, esnafımızın ekmeğini büyütmek istiyoruz, işini büyütmek istiyoruz. Sanayide çarklar dönsün istiyoruz, esnafımız büyüsün tüccar olsun istiyoruz. Siz üretin, siz çalışın biz önünüzü açalım. Siz Türkiye için ‘şu proje önemlidir’ deyin, biz o projeyi uygulamaya sokalım. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi artık Türkiye’de terzi usulü teşvikler getirdik. Ve biz cari açığı azaltacak stratejik öneme sahip projelerin yüzde 80-90’ına kadar destekleyebiliyoruz. Oturuyoruz nerede, ne teşvik vermemiz gerekirse, ne tedbirleri almamız gerekirse bunu yatırımcımızla beraber planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“4 buçuk milyon dolar civarında olan ihracat ikiye katlanacak”

SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, “Tüm farklılıklarımızla, değerleri koruyabilen bu zenginliği ile hamdolsun Türkiye’nin özeti olan örnek bir şehirde yaşıyoruz” ifadesini kullanarak şunları kaydetti: “Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak tarihimizi bilmek örnek alarak zamanın ruhu ile geleceğe tasarlamak için çalışıyoruz. Çok sevdiğimiz Sakaryamızın potansiyelini değerlendirip projeleri hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine en yüksek oranda katkı vermekle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin 100. Yılı olan 2023’te Sakaryamızı lokomatif şehir sıfatına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli tank ve milli tren savunma sanayi üretimleri, sıfır hata ile üretim yapan otomobil sanayisine ev sahibi olan bir Sakaryamız var. Türkiye’de örnek alınacak 3+1 ve 7+1 hayat boyu eğitim gibi uyguladığımız örnek projelerimiz var. Yerli oto rekabetinde öne çıkan bir Sakarya’mız var. İhracatta 13. Sıralardan 7. Sıralara geldik. Hedefimiz ilk 5 içinde olmak. Göreve geldiğimiz 2013’te 2 milyar 250 milyon dolar ihracat yapan şehrimiz, 4 yıl sonra bu yılın sonunda en az 4 buçuk milyon dolar civarında şehrimizin ihracatını inşallah ikiye katlanacak”

Konuşmalar sonrasında ünlü sanatçı Işın Karaca sahneye çıkarak konser verdi.