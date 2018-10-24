Güneşler ve Mahmudiye'ye futbol sahası

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Güneşler Yenimahalle ve Mahmudiye Mahallesi'nde haziran ayında başlattığı futbol sahası çalışması tamamlandı. Tesis, çevre düzenlemelerinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Adapazarı Belediyesi tarafından Güneşler Yeni Mahalle ve Mahmudiye Mahallesi'nde başlatılan 20 metre genişlik 40 metre uzunluğundaki futbol sahalarının püskürtme çim işlemi tamamlandı. Tekeler Mahallesinde toplam 6 bin 935 metrekare alan üzerine inşa edilen temalı park, çeşitli oyun gruplarının yanı sıra koşu pisti, spor alanları, sentetik futbol sahası, mini kum futbol sahası, masa tenisi, piknik alanı ve kafeteryası ile sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü. Şimdiki neslin sağlıklı olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini belirten Başkan Dişli, “Gençlerimiz için inşa ettiğimiz tesisler, onları alkol, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetişmelerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gençlere yapılan yatırımı, geleceğe yapılmış bir yatırım olarak görüyor ve hizmette öncelik veriyoruz” dedi.

Yapılan sahanın herkes tarafından beğenildiğini dile getiren Güneşler Yenimahalle Muhtarı Hasan Karakütük, “Futbol sahamız Güneşler Yenimahalle halkımıza hayırlı olsun. Belediyemiz tarafından yapılan futbol sahasından çok memnunuz. Çocuklarımız da çok memnun. Mahallemizin ihtiyacı olan gerekli bir hizmetti, Başkanımıza bize bu hizmeti sunduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mahallelerine yapılan sosyal alan çalışmalarında Adapazarı Belediyesi'nin başarılı olduğunu belirten Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Vedat Candemir, “Mahallemiz genç nüfus olarak kalabalık bir mahalle. Şehre olan uzaklığı yönüyle mahallemizin gençlerine sosyal alan ihtiyacını başkanımıza ilettik. Başkanımız talebimizi değerlendirerek hemen ekiplerine talimat verdi. Kısa bir süre içerisinde mahallemize futbol sahası yapıldı. Yapılan bu denli başarılı çalışmadan dolayı başkanımıza ve ekibine mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.