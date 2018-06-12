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12 Haziran 2018 10:31

Güpegündüz halıyı omuzlayarak çaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kadın iş yeri önünde duran halıyı omuzlayarak çaldı.

Güpegündüz halıyı omuzlayarak çaldı

12 Haziran 2018 10:31

Kayıplara karışan kadının hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8022. Sokak üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz vakti yaşanan olayda, bir kadın, iş yerinin önünde duran halıyı çaldı. Yaşanan hırsızlık olayından kısa bir süre sonra dışarıdaki malzemelerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, komşu dükkanın güvenlik kamera görüntülerini izleyince halısının çalındığını gördü. Kadın hırsızın iş yeri açıkken işlek yerde rahat tavırlar sergileyerek halıyı çalması ’Pes’ dedirtti. Polis ekipleri kamera görüntülerinden kadının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.


Öte yandan, kamera görüntülerinde şüpheli kadının mağazanın önünde duran halıyı omuzlayıp götürdüğü gözüküyor.




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