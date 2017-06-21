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21 Haziran 2017 18:29

Gürcistan uyruklu genç bonzainin etkisiyle cadde ortasında bayıldı

Sakarya’da “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanan Gürcistan uyruklu genç, cadde ortasında baygınlık geçirdi.

Gürcistan uyruklu genç bonzainin etkisiyle cadde ortasında bayıldı

21 Haziran 2017 18:29


Olay, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen Orkhan Zakharovi (26) isimli şahıs “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı. Kullandığı maddenin etkisi ile araç trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan alt geçide yaya olarak inen şahıs, bir anda baygınlık geçirdi. Yol ortasında yatan genci fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın bonzai içtiğini ve bu nedenle kendinden geçtiğini belirledi. Ekiplerce ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Zakharovi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.




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