Akyazı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenerek yoğun ilgi ve katılım gören ve bu yılda 55’incisi düzenlenecek olan Akyazı Akbalık Yağlı Pehlivan güreşleri öncesi protokol üyeleri ve güreşçiler davul zurna eşliğinde Akyazı çarşı merkezini gezdi. Akyazı Çarşı içinde Kaymakam Kalaylı, Başkan Akcan, Güreş ağası, Pehlivanlar, cazgır ve davul zurna ekibi ve toplantıya katılan tüm protokol üyeleri hep birlikte yürüyüş yaparak halk ile buluştular. Akyazı Kenan Sofuoğlu Aile parkından başlayan yürüyüş çarşı içinde gezilmesi ile devam etti. Kalaylı ve Akcan halkı selamladı. Akyazılı vatandaşlar güreşçilere yoğun ilgi göstererek güreşçilerin geçişleri esnasında da alkışlarla tüm sporcuları ve güreşçileri destekledi.

Çarşı içindeki yürüyüşe Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Akbalık Güreş Ağası İdris Caymaz önderlik etti. Programa ise birbirinden değerli başpehlivanlar ve protokol üyeleri katıldı. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “ 55. Geleneksel Akbalık Yağlı Güreşlerini bir kez daha yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yola 3 yıldır beri ağamızla birlikte çıktık. Bundan sonrada beraber bu yola devam edeceğiz. Bu tarihi geleneksel güreşlerimizi elimiz yettiğince en güzel şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Ülkemizin böle zor bir zamandan geçtiği dönemde geçmişe bağlı olmak bizim için önemlidir. Geçmişimizi ne kadar iyi yaşarsak, ileride geleceğe daha parlak bakarız. Akbalığı ikinci Kırkpınar olarak yapmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akcan’ın konuşmasının ardından Akbalık Yağlı Güreşleri Ağası İdris Caymaz ise, “Biz burada en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Kalacak yerinden yiyecek içeceklerine kadar hazırlıyoruz Belediye başkanımızın desteğiyle. İki altın kemer vereceğiz. Türkiye’de ilk biz uygulayacağız. Baş pehlivanlar her zaman altın kemer alıyor. Yıllardır başa çıkmak için uğraşan başaltı pehlivanları için ikinci kemeri düşündük. Güreşe destek için elimizden geleni yapıyoruz. Birinciye 8 Cumhuriyet altını ikinciye 5 çeyrek altın üçüncüye 4 çeyrek altın vereceğiz. Bu Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Kırkpınar’da dahi yok. Biz Kırkpınar’dan daha çok harcıyoruz. Belediye Başkanımız Hasan Akcan’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.