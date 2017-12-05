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05 Aralık 2017 14:00

’Güvenli Gıda Tüketimi’ için denetimler artacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı alışveriş merkezlerinde gıda sektöründe hizmet sunan işyerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

’Güvenli Gıda Tüketimi’ için denetimler artacak

05 Aralık 2017 14:00


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı alışveriş merkezlerinde hizmet sunan gıda sektörüne yönelik işyerlerine denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler 54 işyerini ruhsat ve hijyen yönünden denetledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak ziyaret edilen alışveriş merkezlerinde gıda sektöründe hizmet sunan işyerlerinde denetlemelerde bulunduk. Güvenli gıda tüketimine yönelik önlemler işletmeler tarafından alınmalı ve eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Zabıta Teşkilatı olarak bu konudaki denetimlerimiz mevzuat çerçevesinde devam edecektir. Bu alanda hizmet sunan tüm esnaflarımızdan hassasiyet bekliyoruz” denildi.




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