Hac veya umre yolculuğu karakolda son buldu

Mağdurlar arasında bulunan Rasim Türkel, "Eşime mahcup oldum, eşimin vücudu hep yara oldu üzüntüsünden. Şekeri ve tansiyonu çıkıyor" dedi.

Sakarya’da hac ve umre organizasyonu yapan bir tur şirketi, Ramazan ayında umre ziyareti yapmak isteyen 10 kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Tur şirketine para yatıran vatandaşlar daha sonra firma yetkililerine ulaşamadıklarını Ramazan ayının başında gitmeleri gereken umreye gidemediklerini beyan ederek Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek şikayetçi oldu. Firma tarafından Ramazan’ın 1. günü Mekke’de olacakları bildirilmesi üzerine seyahat masrafları için firmaya binlerce dolar ödeme yapan mağdurlar, 15 gündür firmanın telefonlarına cevap vermediğini ifade ettiler.

“Mekke’ye gideceğimize karakola geldik”

Dolandırıldığını iddia eden Rasim Türkel Mekke’ye gideceğine karakola geldiğini belirterek, “Eşim ve referans olduğum bir arkadaşımın hanımıyla beraber Umre’ye gidecektik. Ramazan’ın birinde Mekke’de olmamız gerekiyordu. Bu şekilde beyanda bulunuldu bize. Vize alacağım, uçak bileti alacağım dedi biz pasaportlarımızı ve paralarımızı verdik. Ödediğimize dair makbuzda elimizde mevcut. 3 kişi için 3 bin 750 dolar verdim. Hala daha bekliyoruz, oysa ki Ramazan’ın birinde orada olacaktık. Beklerken zaman zaman telefonla aradım konuştuk. Ramazan ayı gelene kadar telefonlarıma cevap verdi ama Ramazan ayına girdikten sonra yani 15 gündür telefonuma cevap vermiyor. Telefonuma cevap verse olumlu veya olumsuz doğruları söyleyip sizi götüremiyorum dese o da kabulümüz ama Ramazan’ın birinde gideceksiniz hayırlı olsun diyerek bugün Ramazan’ın 15’i oldu hala daha bizi götürecek. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Olumlu veya olumsuz cevap alamıyorum. Mecbur kaldım karakola şikayette bulunmaya. Allah’ın yoluna gidiyoruz, bu konum, bu manevi değer ile oynanır mı? Müslüman bunu yapar mı? Eşime de mahcup oldum, eşimin vücudu hep yara oldu üzüntüsünden. Şekeri ve tansiyonu çıkıyor bu konu sonrasında, ondan da rahatsız oluyorum. Bu firmanın oralarda zaman zaman bekliyoruz, belki gelirler oraya ve bize olumlu veya olumsuz bir cevap söylerler diye bekliyoruz. İşimize gücümüze bakamıyoruz 15-20 gündür bu konunun peşindeyiz. Allah’ın yoluna, Mekke - Medine’ye gidelim dedik ama ne yazık ki bir şebekenin içerisine girdik. Karakola geldik şikayette bulunduk. Mekke’ye gideceğimize karakola geldik, hiç olacak iş mi?” dedi.

“Bizi oyaladı, pasaportlarımızı aldı”

Bir diğer mağdur İzzet Ay ise yaptığı açıklamada, “Bizde Ramazan Umresi diye yazıldık ve Ramazan’ın birinci günü de orada olacaktık. Ne yazık ki gün geldi ve gidemedik. Bizi oyaladı, pasaportlarımızı aldı ve vizeler onaylanacak diye oyaladı. 15 gündür ulaşamıyoruz, artık bizim de yapacak bir şeyimiz kalmadı ve karakola gelerek ifademizi verdik. Ramazan Umresini beklerken karakola geldik. Eşimle birlikte gitmek için 2 bin 800 dolar para yatırdım. Bize daha öncesinde söylenen kafilenin 15 kişi olduğuydu. Şuan biz birbirimizi bulduğumuz 10 kişi varız. Bize 15 kişi dendi, gerisini hiç bilmiyoruz” diye konuştu.