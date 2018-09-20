Hac'dan gelen şehit ailesine ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte, 2017 yılında Erzurum'da şehit düşen Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın hac vazifesini yerine getiren ailesini ziyaret etti.

Kutsal topraklardan geri dönen Aziz ve Emine Yılmaz çiftine hac ibadetlerinin makbul olması temennisinde bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Rabbim gerçekleştirmiş olduğunuz hac ibadetinizi kabul eylesin. Bu vazifeyi yerine getirmek için kutsal yolcuğa çıkmak isteyen tüm kardeşlerimize de tez zamanda bu dileklerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Bu cennet vatanımız, bayrağımız hasılı tüm mukaddesatımız uğruna canını, kanını veren tüm şehitlerimize minnettarız. Gazilerimize şükran borçluyuz. Bu fedakarlığın hakkını hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Sizler şehidimizin bize emanetisiniz. Yeriniz her zaman başımızın üzerinde olacaktır” dedi.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ise şehit ailesi Yılmaz çiftine hac ibadetlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Rabbim ibadetinizi kabul eylesin. Vatan uğruna canını hiçe sayan ve bu uğurda şehadete eren Yakup Yılmaz kardeşimize de Rabbim gani gani rahmet eylesin. Artık şehidimizin ailesi bizim de ailemiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yusuf Alemdar ve Burak Erken'le hac hatıralarını paylaşan şehit ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek misafirlere hurma ve zemzem ikramında bulundu.