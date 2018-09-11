Hacılar, kutsal topraklarda duygularını heyecanla paylaştılar

Hac vazifelerini yerine getiren Sakaryalı hacılar, kutsal topraklarda bulunmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu Kabe'de tavaf ettikleri esnada dile getirdiler.

Hac ibadetini yerine getiren Sakaryalı hacıların evlerine dönüş için hazırlıkları başladı. Kutsal görevlerini yerine getiren Akyazılı hacılar evlerine dönüş için hazırlığa başladı. Kafile Grup hocaları Yağbasan Köyü İmam Hatibi İdris Gök nezaretinde veda tavafı yapan hacılar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) kabri Ravza-i Mutahhara ve Mescid-i Nebevi ile birçok kutsal mekanın bulunduğu Medine'yi ziyaret ettikten sonra memlekete dönecekler. Sakaryalı hacılar, kutsal topraklarda bulunmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu Kabe'nin etrafında tavaf ettikleri esnada dile getirdiler.

Akyazı kafilesinden olan Melahat Aktaş, hac için 10 yıl beklediklerini söyleyerek, "2008'den beri yazılıyız bu sene Allah nasip etti, yedeklerden çıktı. İbadetlerimizi güzel bir şekilde yaparak hacı olduk. Herkese inşallah Allah nasip eder buraları. Çocuklarımız, torunlarımız hepsi görsün. Çok güzel kutsal topraklar anlatılmaz, ancak yaşanır. Şimdi de üzülüyoruz artık döneceğiz diye. Yani duygularımız çok karışık" dedi.

Haccın bütün Müslümanlara nasip olmasını dileyen İlhan Aktaş, "Haccı anlatmak ile olmaz, yaşamak lazım. Allah bütün Müslümanlara nasip etsin. Herkes yaşasın görsün. Kutsal topraklarda görevlerimizi yaptık hacı olduk" diye konuşurken, Ebubekir Yıldırım ise, "Duygularım ifade edemeyeceğim kadar güzel. Cenab-ı Allah buraları bize nasip etti. Gönlünde olanlara da Allah nasip etsin" şeklinde konuştu.

Cafi Ayvacıoğlu da kutsal topraklarda yaşadığı duyguların ancak yaşanıldıktan sonra anlatabileceğini belirterek, "Allah nasip etti hacca geldik. Hac görevimizi ifa ediyoruz. Kutsal topraklarda yaşadığımız duygular yaşanır, anlatılmaz. Ancak yaşandığı zaman anlatılabilir. Buraya gelemeyenlere Allah nasip etsin gelebilmeyi. Genç yaşta gelmeyi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.