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18 Mayıs 2018 16:43

Haftasonu etkinlikleri Kitap Sokağı’nda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kitap Sokağı’nda Ramazan Kültür Sanat Etkinlikler devam ediyor.

Haftasonu etkinlikleri Kitap Sokağı’nda

18 Mayıs 2018 16:43


Ramazan boyunca 35 yazarın katılımıyla etkinliklerin düzenleneceği Kitap Sokağında 19 Mayıs Cumartesi günü Rabia Gülcan Kardaş, 20 Mayıs Pazar günü ise Mustafa Özel okurları ile buluşacak. İmza günü etkinlikleri dinleti programları ile devam edecek. Cumartesi günü, Neyde Hüseyin Özkılıç, Tanburda ise Hulusi Babalık geceyi icraları ile aydınlatacaklar. Pazar günü ise Neyde Ali Tüfekçi, Kanunda ise Turgut Özüfler katılımcılara güzel bir Ramazan akşamı yaşatacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İftardan sonra gerçekleştirilecek olan programlarımıza tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.




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