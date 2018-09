Hakem futbol sezonu açılış programı gerçekleşti

Sakarya'da hakemler futbol sezonu açılış programı geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Faal Futbol Hakemleri Derneği ve Gözlemcileri Derneği ile Sakarya Merkez Hakem Kurulu'nun ortaklaşa yaptığı futbol sezonu açılış programı gerçekleşti. Programa Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Faal Futbol Hakemleri Derneği ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Kemiksizoğlu ve hakemler katıldı.

“Hayırlı olmasını diliyorum”

Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Faal Futbol Hakemleri Derneği ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, “Sakarya hakemliğine teşekkür ediyorum. Nisan ayında bir genel kurul geçirdik, o genel kurulda bizimle beraber hareket eden genel merkeze destek sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün İl Hakem Kurulları ve derneğimizin önderliğinde sezon açılışları yapılmaktadır. Sakarya'da da yeni İl Hakem Komitesi göreve başladı, kendilerine başarılar diliyorum. Yine Yusuf Namoğlu bizimle göreve başladı, kendilerine başarılar diliyorum. Yine Yusuf Namoğlu bizim önderimiz, Türkiye Fakuplar Hakemleri, Gözlemciler Derneğinin kurucu genel başkanı ve son genel kurulda da onur başkanımız olarak, bütün delegelerin imzaları verildi ve kendisine müteşekkiriz. İl Merkez Kurulu Komite'sinde görev yapmaktadır. Derneğimizin önünü açtı, bizlere ışık tuttuğu için teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Az önce taban birliklerinden, Amatör Spor Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya Başkanımız bizim birlik içinde gözlemciler ile birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok, bunun olması içinde hepimizin kardeş ve huzur içinde olmamız gerek. O yüzden eğer Süper Lig'den temsilcimiz olması gerekiyorsa bu buradaki birlikten geçer. Hepimiz buna yardımcı olmamız gerek. Geçen haftalarda kardeşimiz Atilla saldırıya uğradı, onu buradan tebrik ediyorum. Bir kişiye yapılan hareket tüm futbol hakemlerine yapılan bir harekettir. Oradaki kendisine yapılan hareketi es geçmiyoruz, kendisini buradan kutluyoruz. İnşallah ileri ki yıllarda daha iyi yerlerde göreceğiz onu. Buradan herkese tavsiye vermek istiyorum bayan futbol hakemlerimizin sayısını çoğaltmalıyız, Türkiye genelinde de bu oran artmalıdır. Eğer bayan hakem olursa bizlerde kendimize çeki düzen veririz, en iyisini hedefleriz, bu konuda gerekenin yapılmasını talep ediyorum. 2018-2019 yılında bütün futbolcuları tebrik eder, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Spora bütüncül bir yaklaşım getirdik”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, “Değerli kardeşlerim bugüne kadar olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya da spora her açıdan destek olmaya devam edeceğiz. Bunun içerisinde sporcular olduğu kadar sporun vazgeçilmezi hakemci kardeşlerimizin her türü ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Son zamanlarda maçlara baktığım kadar, hakemleri de takip ediyorum ve gerçekten çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Sakarya spor 70. futbolcular kadar, 70. hakemler de beni çok mutlu ediyor. kardeşlerimiz görev aldıkça bu bizi mutlu ediyor ve daha fazla görevlendirilmesini arz ediyorum. Bu akşam burada yeni sezonun açılması için beraberiz, sezonumuz hayırlı olsun. Kazasız, belası geçmesini diliyorum. Hakem kardeşlerimize yapılan saldırıları iyi bulmuyoruz, bunun her zaman karşısında duracağız, bu tür olayların yaşanmadığı kardeşlik içinde yaşadığımız bir sezon temenni ediyorum” diye konuştu.