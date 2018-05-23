Halis Bayancuk’un davasına devam edildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Geçen duruşma Cumhuriyet savcısı Halis Bayancuk için mütalaasında ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya, ’Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti. Bugün görülen davada Halis Bayancuk Diyarbakır’da kendisi hakkında açılan dava için savunma yaptı. Bayancuk verdiği ifadede, “Diyarbakır iddianamesinde El – Kaide sorumlusu olduğum iddia ediliyor. Oysaki Sakarya Adliyesinde görülen davada DEAŞ yöneticisi olduğum iddia ediliyor. Bu iki örgüt birbirinden tamamen ayrıdır. İstihbarat raporlarında 2014 yılında ben cezaevindeyken dışarıdakilere hiçbir örgüte bağlı olmadığımı söylediğim iddia ediliyor. Silahlı eyleme yönelmeyeceğimi bildirdim. Heyetiniz bana yapılan zulme ortak olmasın. Aksi durumda hakkımı kimseye helal etmeyeceğim” diye konuştu.

Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti avukatların savunma yapabilmesi için davayı ileriki bir tarihe erteledi.