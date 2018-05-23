Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 13:45

Halis Bayancuk’un davasına devam edildi

DEAŞ Türkiye Sorumlusu olduğu ileri sürülen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava ileriki bir tarihe ertelendi.

Halis Bayancuk’un davasına devam edildi

23 Mayıs 2018 13:45


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı.


Geçen duruşma Cumhuriyet savcısı Halis Bayancuk için mütalaasında ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya, ’Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti. Bugün görülen davada Halis Bayancuk Diyarbakır’da kendisi hakkında açılan dava için savunma yaptı. Bayancuk verdiği ifadede, “Diyarbakır iddianamesinde El – Kaide sorumlusu olduğum iddia ediliyor. Oysaki Sakarya Adliyesinde görülen davada DEAŞ yöneticisi olduğum iddia ediliyor. Bu iki örgüt birbirinden tamamen ayrıdır. İstihbarat raporlarında 2014 yılında ben cezaevindeyken dışarıdakilere hiçbir örgüte bağlı olmadığımı söylediğim iddia ediliyor. Silahlı eyleme yönelmeyeceğimi bildirdim. Heyetiniz bana yapılan zulme ortak olmasın. Aksi durumda hakkımı kimseye helal etmeyeceğim” diye konuştu.


Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti avukatların savunma yapabilmesi için davayı ileriki bir tarihe erteledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç