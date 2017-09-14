Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne yeni hizmet yeri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Camili bölgesinde bulunan iş merkezinden iki adet iş yerinin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, “Deprem sonrası yeni yerleşim bölgesine yapılan iş yerleri zamanla atıl durumda kalmalarının ardından Büyükşehir Belediyemize devredilmişti. Bizlerde bu merkezleri en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Oktar, “Daha önce sığınmacı kardeşlerimiz için Karaman’da bulunan iş merkezlerinden birisine okul kazandırdık. Camili’de ise gerekli tadilat çalışmalarını yaparak Sakarya Meslek Yüksekokulu’na tahsis ettik. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Mesleki Sınav Merkezi’de bu iş merkezlerinden birisine taşınmıştı. Şimdi de yine Camili’de bulunan iki adet iş yerini Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsis ediyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte Kamu Hastaneleri Birliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’de bu iş merkezine taşınacak. Bize devredilen yerleri en güzel şekilde değerlendirerek Yenikent bölgesine canlılık katıyoruz” diye konuştu.