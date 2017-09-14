Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 16:23

Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne yeni hizmet yeri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Camili’de bulunan iş merkezinden iki adet iş yerinin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsis edildiği bilgisini verdi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne yeni hizmet yeri

14 Eylül 2017 16:23


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Camili bölgesinde bulunan iş merkezinden iki adet iş yerinin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, “Deprem sonrası yeni yerleşim bölgesine yapılan iş yerleri zamanla atıl durumda kalmalarının ardından Büyükşehir Belediyemize devredilmişti. Bizlerde bu merkezleri en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.


Oktar, “Daha önce sığınmacı kardeşlerimiz için Karaman’da bulunan iş merkezlerinden birisine okul kazandırdık. Camili’de ise gerekli tadilat çalışmalarını yaparak Sakarya Meslek Yüksekokulu’na tahsis ettik. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Mesleki Sınav Merkezi’de bu iş merkezlerinden birisine taşınmıştı. Şimdi de yine Camili’de bulunan iki adet iş yerini Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsis ediyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte Kamu Hastaneleri Birliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’de bu iş merkezine taşınacak. Bize devredilen yerleri en güzel şekilde değerlendirerek Yenikent bölgesine canlılık katıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç