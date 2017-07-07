Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Sakarya
  •  » Hamile Suriyeli Kadın Ve Çocuğunu Öldüren Zanlılar Adliyeye Sevk Edilirken Pişman Olduklarını Söylediler
07 Temmuz 2017 14:23

Hamile Suriyeli kadın ve çocuğunu öldüren zanlılar adliyeye sevk edilirken pişman olduklarını söylediler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kaynarca Adliyesine sevk edilirken pişmanlıklarını dile getirdiler.

Hamile Suriyeli kadın ve çocuğunu öldüren zanlılar adliyeye sevk edilirken pişman olduklarını söylediler

07 Temmuz 2017 14:23


Olay dün Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan Birol. K ve Cemal. B isimli iki şahıs iş yerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini ve 10 aylık çocuğunu Merkez Mahallesi’nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı. Şahıslar, Suriye uyruklu Mefta Emani Arrahman isimli kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü. Olay sonrasında evine geldiğinde eşini ve çocuğunu göremeyen Mefta Emani Arrahman’ın eşi durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu üzerinde derinlemesine araştırma başlattı. Başlatılan araştırma sonrasında polis zanlıların ve Suriyeli adamın çalıştığı iş yerine gitti, burada şüpheli hareketler sergileyen iki şahsı polis ekipleri gözaltına aldı. Dakikalar süren çarpraz sorgu sonrasında zanlılar suçunu itiraf etti. Zanlıların Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemleri ve Yenikent Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Kaynarca Adliyesi’ne sevk edilirken gazetecilerin sorduğu soruya, pişmanız cevabını verdi.


Zanlıların suçlarını itiraf etmesi üzerine, hamile Suriyeli kadın ve 10 aylık çocuğunun cesedi Topçu Mahallesi Dağyeniköyü civarında bulunan ormanlık alanda polis ekiplerince üstlerine çalı örtülmüş şekilde bulundu.


Öte yandan, zanlılardan Birol.K’nın öldürdüğü Suriyeli kadınla kapı komşusu olduğu ortaya çıktı. Zanlıların sevk edildiği Kaynarca Adliyesi önünde vatandaşlar toplanarak duruma tepki gösterdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!