Hanyatak Mahallesi’nde asfalt serimi devam ediyor

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt çalışmaları dört koldan aralıksız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hanyatak Mahallesinde çalışmalarına devam ederken, Hanyatak Yılanlıkaya mevkiinde 3,5 kilometre asfalt serimi için ekipler canla başla çalışıyor.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Kış ayları girmeden önce kışı ağır geçiren mahallelerimizde yol çalışmalarını bitirmeye çalışıyoruz. Asfalt ekiplerimiz Akyazı’nın her yerinde çalışmalarına devam etmekte. Yaptığımız program dahilinde asfalt hizmetini Akyazı’nın her yerine getirmeyi planlıyoruz. Acil asfalt bekleyen ve alt yapı çalışmaları biten yerlerde asfalt serimini hemen başlatıyoruz" denildi.