Harun Şen, Erenler Belediye Başkanı aday adayı oldu

AK Parti Erenler İlçe Başkanı Resul Yılmaz'a aday adaylık başvuru formunu teslim eden Harun Şen, Erenler Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. 2014 yılında da Erenler'den aday adayı olan Şen, başvuru programında yaptığı açıklamada; Erenler ilçesine hizmet için göreve talip olduğunu söyledi. Şen, “AK Parti'de hizmet bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan millete hizmete devam eder. Bizde bu kutlu davada görev almak, Erenler ilçemize hizmet edebilmek için göreve talibiz. Başvurumuz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Yerel yönetimlerin AK Parti için önemine dikkat çeken Şen, “Cumhurbaşkanımızın; “Demokrasi, hizmet ve kalkınma, yerelde başlar” sözü, yerel yönetimlerin rolünü en güzel şekilde ifade etmektedir. 2002 yılında halkın büyük desteği ile iktidar olan AK Parti, Yeni Türkiye'nin inşası için milletinden aldığı güç ve liderinin teveccühü ile Türkiye tarihinin en vizyoner siyasi partisi olmuştur. Türkiye'nin dönüşümüne öncülük eden AK Parti, 2004 yılında girdiği ilk yerel seçimlerin ardından modern, estetik ve yaşanabilir şehirler sloganı ile AK Belediyeciliği hayatımıza sokmuştur" diye konuştu.

Şen son olarak ise şunları kaydetti; “AK Parti'nin insanı merkeze alan belediyecilik anlayışı, bizim yol haritamızın merkezinde yer almaktadır. Bir tarım ve sanayi merkezi olan Erenler'in, daha dinamik, yüzü gülen, doğa dostu, huzurun adresi, sahip olduğu imkanları fırsata çeviren, altyapısıyla, üstyapısıyla örnek gösterilen ve bölgesinde cazibe merkezi olan bir ilçe olması için Erenler'i hep birlikte inşa etmek için göreve talibiz. Erenler bizim evimiz. Gözümüzü dünyaya açtığımız, dünyaya bakışımızı şekillendirdiğimiz memleketimiz. Hayatımızı kazandığımız, çocuklarımızı büyütüp sevdiklerimize yuva olan yurdumuz. Biz, Erenler'in neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu göreve talip olmadan önce, zaten sürekli içerisinde yaşadığımız ilçemizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz ettik. Bu vesileyle, bir bayrak yarışı olan AK Parti belediyeciliğini, bizden önce yapılanların üzerine koyarak, geleceğe hazırlamak istiyoruz.”