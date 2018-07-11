Hasta sevkine giden ambulans kaza yaptı

Meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi jandarma kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali - Karasu yolundan gelen ve Yenikent Devlet Hastanesine hasta sevkine giden ambulans ile Z.Ş. idaresindeki 34 NV 1341 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrasında ölen ya da yaralanan olmadı. Meydana gelen kaza sonrası ambulans sürücüsü 112 komuta kontrol merkezine durumu bildirerek nakilin gerçekleşmesi için yeni ambulans istedi. Olay yerine gelen başka bir ambulans ile kaza yapan ambulansın içindeki hasta nakledildi.

Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.