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Hasta yakınlarının cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir hastanede hasta yakınlarından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir hastanede hasta yakınlarından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde bulunan bir hastanede hasta yakınlarının dinlendikleri sırada bir şüpheli iki farklı cep telefonu çaldı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yakesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirenin A.E. (28) isimli şahıs olduğunu tespit etti.


Yapılan arama çalışmaları sonrasında şüpheli Erenler ilçesinde bulunan bir inşaat halindeki binada uyuşturucu maddeyle yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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