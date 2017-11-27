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27 Kasım 2017 13:19

Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde hatalı sollama sonucu iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı

27 Kasım 2017 13:19

Kazada otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.


Kaza, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arifbey Mahallesi Adapazarı-Sapanca yolu üzerinde Sapanca istikametinden Arifiye istikametine gitmekte olan ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 YT 872 plakalı otomobil önündeki aracı sollamaya çıktığı sırada karşı şeritten gelen Fatih B. idaresindeki 54 SL 383 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 SL 383 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan iki kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Numan B. ve Azim Küçük B. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 54 YT 872 plakalı otomobil sürücüsü ile diğer otomobilde bulunan iki yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, kazanın meydana geldiği mevkide trafik bir süre aksadı. Ekiplerce kontrollü şekilde sağlanan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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