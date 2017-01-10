Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede hava, su ve toprak kirliliğine sebep olabilecek etkenlere dönük çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlgili başlıklara ilişkin şehrin tamamında rutin kontroller gerçekleştirdiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, geride kalan yıl içerisinde 543’ü rutin, 447’si şikâyet ve 171’i vatandaş talebi olmak üzere toplam bin 163 denetimi başarı ile tamamladıklarını ifade etti. Karamehmetoğlu ayrıca yapılan işlemlere ilişkin tutanakların tutulduğu bilgisini de paylaştı.Çevreyi kirleten çeşitli faktörlere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirten Karamehmetoğlu, “2016 yılı içerisinde hafriyat toprağı, inşaat, yıkıntı atıkları ve gürültü başta olmak üzere katı atık, emisyon, deşarj, madeni atık yağlar, bitkisel atık yağlar, kömür, koku emisyonu, tehlikeli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler ile ilgili denetimler gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz denetimler sonucunda Kabahatler Kanunu kapsamında 88 adet gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası işlemi uyguladık.2013 yılı içerisine Araç Takip Sistemine geçerek, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıyan bütün araçlarımızı online olarak takip etmeye başladık. Kurulan bu sistem ile tüm hafriyat araçlarını anlık olarak online bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar aracılığıyla takip edilebiliyoruz. Bu sistem gerekli izin ve onayları tamamlanmamış bölgelere döküm yapan araçları anında tespit etmemize olanak sağlıyor. Böylece mevzuata aykırı davranan gerçek ve tüzel kişiler hakkında ivedilikle işlem yapabiliyoruz. 31 Aralık 2016 itibariyle online takip sistemimize kayıtlı toplam 378 araç bulunuyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çıkarılan hafriyat toprağının ve inşaat yıkıntı atıklarının öncelikli olarak geri kazanılmasının hedeflendiğini belirten Karamehmetoğlu, “Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 647 bin 680 metreküp hafriyat toprağı ve bitkisel toprağın rehabilite ve dolgu amaçlı kullanılarak geri dönüşümünü sağladık. ALO 153 Çözüm Masası, BİMER, cevre.koruma@sakarya.bel.tr e-posta adresi veya dilekçe ile gelen şikâyetler, teknik personel ve çevre zabıtamızdan oluşan ekip tarafından özellikle rahatsızlığın oluştuğu saat dilimlerinde değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız bu kanallar aracılığıyla bize ulaşırlarsa ekiplerimiz hemen harekete geçerek, şikâyet için gerekli işlemleri yapacaklardır. Bizlerde 7/24 çalışma esasında, muhtelif bölgelerde kontrollerimizi sürdürüyoruz” dedi.