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31 Temmuz 2018 19:19

Havaya rastgele ateş açtı, mermiler evlere isabet etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece vaktinde rastgele havaya ateş eden şahsın tabancasından çıkan kurşunlar 3 eve isabet etti.

Havaya rastgele ateş açtı, mermiler evlere isabet etti

31 Temmuz 2018 19:19

Ateş etme anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan şahıs kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.


Olay, gece saat 03.15 sıralarında Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle üzerinden geçmekte olan bir şahıs elinde bulunan tabanca ile bir anda rastgele havaya ateş açmaya başladı. Şahsın tabancasından çıkan mermiler sokak üzerinde bulunan 3 eve isabet etti. Evlere zarar veren mermiler sonrasında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kamera kayıtlarında olayı O.D. (32) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. ’6136 sayılı kanuna muhalefetten’ kayıtları bulunan O.D. isimli şahıs, suç aleti ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.




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