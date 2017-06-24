Havuz faciasında ölenler, son yolculuğuna uğurlandı

Akyazı ilçesi Adapazarı-Mudurnu karayolu üzerinde bulunan Şerefiye Mahallesi’ndeki bir yüzme havuzuna yüzmek için giren çocuklar havuzda henüz bilinmeyen sebepten elektrik akımına kapılmış, onları kurtarmak üzere havuza atlayan işletme sahibi baba Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya da (29) elektrik akına kapılmıştı. Akıma kapılarak ağır yaralanan ve kalplerinin durduğu öğrenilen 5 kişi olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmış, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Vefat eden 5 kişinin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketleri Akyazı ilçesine gönderildi.

Yardım için atlayan baba ve oğlu yan yana uğurlandı

Çocukların havuzda çırpındığını görerek, hemen havuza atlayan işletme sahibi ile oğlu, son yolculuklarına yan yana uğurlandı. Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya için Akyazı Yeşil Direk Camii’nde cenaze namazı kılındı. Baba ve oğlunun yakınları cenazede gözyaşı döktü.

Ölümleri ile Akyazı’yı yasa boğan gençler de son yolculuklarına uğurlandı. 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk’ün cenaze namazı Boztepe Mahallesi Camii’nde, 17 yaşındaki Mert Kaliç’ın Gazi Süleymanpaşa Camii’nde, Gökay Genç’in ise Şose Mahallesi Merkez Camii’nde kılındı.

Cenazelerde gözyaşları sel oldu.