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23 Haziran 2017 21:27

Havuzda elektrik akımına kapılarak ölen 5 kişi İstanbul’a gönderildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde girdikleri havuzda elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybeden 5 kişi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Havuzda elektrik akımına kapılarak ölen 5 kişi İstanbul’a gönderildi

23 Haziran 2017 21:27

Acı haberi alan ölen kişilerin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.


Akyazı ilçesi Adapazarı-Mudurnu karayolu üzerinde bulunan Şerefiye Mahallesi’ndeki bir yüzme havuzuna yüzmek için giren çocuklar havuzda henüz bilinmeyen sebepten elektrik akımına kapılmış, onları kurtarmak üzere havuza atlayan işletme sahibi baba Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya’da (29) elektrik akına kapılmıştı. Akıma kapılarak ağır yaralanan ve kalplerinin durduğu öğrenilen 5 kişi olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmış, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Acı haberi alan aile yakınları Akyazı İlçe Devlet Hastanesine akın etti. 5 kişinin vefat haberini alan aile yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cenaze araçlarıyla cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderildiği öğrenildi.


Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.




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