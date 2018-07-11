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11 Temmuz 2018 18:05

Hayalindeki okulu Serdivan Çocuk Akademisi’yle kazandı

23 farklı branşta düzenlediği kulüp çalışmalarıyla çocuklara ücretsiz alternatif eğitim imkanı sunarak onların sanatla yoğrulmasına yardımcı olan Serdivan Çocuk Akademisi, öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra gelecekleri ile ilgili kurdukları hayalleri hayata geçirmeleri noktasında da onlara destek oluyor.

Hayalindeki okulu Serdivan Çocuk Akademisi’yle kazandı

11 Temmuz 2018 18:05


Kulüp çalışmaları kapsamında bahar döneminde Resim Atölyesi’ne misafir olan 8’inci sınıf öğrencisi Şeyma Akar, çok ilgi duyduğu resim sanatının inceliklerini Çocuk Akademisi’nde aldığı eğitimler sayesinde öğrendiğini belirterek, en büyük hayallerinden bir tanesi olan Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi’nin yetenek sınavlarını da burada kazanmış olduğu birikimle geçtiğini ifade etti. En büyük hayallerinden bir tanesinin Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanmak olduğunu vurgulayan Şeyma Akar, “Bu hayalimi Serdivan Çocuk Akademisi’yle gerçekleştirdim. Burada hocalarım sayesinde güzel bir eğitim aldım. Akademi’nin sağladığı bu imkanlar olmasaydı hayalim olan Güzel Sanatlar Lisesi’ne giremezdim” dedi.


Bundan sonraki hedefinin; Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi’ni başarılı bir şekilde bitirerek kendi branşındaki bir üniversitede eğitimlerini tamamlamak olduğunu belirten Akar, “Resim çizmek için kalemi elime aldığım ilk günden bu yana bana destek olan atölye hocama ve büyüklerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Serdivan Çocuk Akademisi yetkililerinden yapılan açıklamada; resim atölyesinde olduğu gibi tüm kulüp çalışmalarında öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlama misyonuyla hareket edildiği belirtilerek, gelecekleri ile ilgili hayallerine onları, bu şekilde hazırlayarak motive ettikleri ifade edildi.




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