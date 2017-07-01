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01 Temmuz 2017 17:08

Hazırlanan yasa tasarısına hayvan severler’den tepki geldi

Tüm Hayvan Hakları Savunucuları, hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliğe tepki göstererek yeniden hazırlanmasını istedi.

Hazırlanan yasa tasarısına hayvan severler’den tepki geldi

01 Temmuz 2017 17:08


5199 sayılı Hayvanları koruma kanunda değişiklik yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığının kararına Tüm Hayvan Hakları Savunucularından tepki geldi. Yasa tasarısının sokak hayvanları için sürgün, ölüm içerdiğini ve yeniden hazırlanması gerektiğini belirten Tüm Hayvan Hakları Savunucuları Şemsiyeli Park önünde bir basın açıklaması yaptı.



“Tasarı yeniden hazırlanmalıdır”


Şemsiyeli Park önünde yapılan basın açıklamasını Tüm Hayvan Hakları Savunucuları adına okuyan Şevval Uzan, “5199 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır. Talebimiz bu tasarının STK’lar, akademisyenler, Veteriner Hekimler Odaları ve Baro Hayvan Hakları Komisyonlarının da katılımı ile tekrar görüşülüp, çözüm odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, uygun şekilde tekrardan hazırlanmalıdır. İnsanla iç içe yaşayan hayvanların artık varlığını insansız sürdürmesi düşünülemez. Sahipsiz sokak hayvanı yoktur. O hayvanların sahibi devlettir. Hayvan Hakları Evrensel beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma, gözetilme ve korunma hakkı vardır. Ve hayvanlara fiziki ve psikolojik acı vererek tıbbi ticari bilimsel deney yapılamaz. Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez. Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır” diye konuştu.




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