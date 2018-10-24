Hemşirelikte güncel yaklaşımlar kongresi düzenlenecek

SAÜ'de ‘5'inci Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi' düzenlecek.

Sakarya Üniversitesi çok önemli bir kongreye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk defa uluslararası olarak düzenlenecek olan “5'inci Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi” 15-17 Kasım tarihleri arasında SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplumsal, kurumsal ve bireysel olarak daha güçlü hemşireler sloganıyla bu yıl ilk defa kapılarını uluslararası bilim dünyasına açan ve 400'ün üzerinde katılımcının beklendiği kongreye, konularında uzman çok sayıda bilim insanı katılacak.

“Mesleki güçlendirme”

SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin koordinasyonunda hazırlıkları devam eden kongre ile ilgili bilgiler veren Kongre Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Yurdanur Dikmen, güçlendirmenin hemşirelerin sağlık sisteminde aktif rol almalarında anahtar bir süreç olduğunu belirtti. Doç.Dr. Dikmen, “Bilindiği gibi güçlendirme, hemşirelerin sağlık sisteminde aktif rol almalarında anahtar bir süreçtir. Hemşireler, sağlık profesyonelleri içinde en büyük grubu oluşturmalarına rağmen, sahip oldukları gücü fark etmemekte ve bu gücü kabul etmede zorluk çekmektedirler. Oysa başarılı mesleki güçlendirme, hemşirelik mesleğine daha fazla güç ve bilgi ile uygulamalarda kontrol ve otonomi sağlayacaktır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hemşirelik mesleğine yönelik 2020 yılı hedeflerini içeren global stratejilerinde de mesleki güçlendirmenin önemi vurgulanmaktadır” dedi.

Doç.Dr. Dikmen, kongrenin belirlenen toplumsal, kurumsal ve bireysel olarak daha güçlü hemşireler teması doğrultusunda, multidisipliner ve alanında çok sayıda ulusal uzman ile ABD, Hollanda, İngiltere, İran ve Kosova gibi ülkelerden uluslararası uzmanların konuşmacı olarak katılacağını aktardı. Kongreye Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Türk Hemşireler Derneği Başkanının da sunumları ile katılacağını belirten Dikmen, diğer katılımcıların da bilimsel çalışmalarıyla destek vereceğini kaydetti.

Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi'nin ana konuları ise “Hemşirelikte Güç ve Güçlendirme, Hemşirelikte Bireysel Güçlendirme, Hemşirelikte Psikolojik Güçlendirme, Hemşirelikte Kurumsal Güçlendirme, Hemşirelik Bakım Uygulamaları, Klinik Alanlarda Güçlenme, Hemşirelik Araştırmaları, Hemşirelik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar, Hemşirelikte Kanıt Temelli Uygulamalar, Hemşirelikte İnovasyon ve Girişimcilik, Hemşirelik Bilişimi ve Teknoloji, Hemşirelikte Liderlerin Gücü, Hemşirelikte Yönetim, Sağlık Politikalarının Hemşireliğe Yansıması, Hemşirelikte Profesyonellik, Hemşirelikte Etik, Hemşirelikte Disiplinler Arası İş Birliği, Hemşirelikte Hasta Merkezli Bakımda Ekip Çalışması, Toplum Sağlığı Uygulamalarında Hemşirelerin Gücü” şeklinde belirlendi.