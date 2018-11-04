Hendeğin 2 mahallesine 6 kilometrelik içmesuyu hattı

Bu kapsamda Hendek'in Düzce sınırında bulunan Eskibıçkı ve Bıçkıatik Mahallelerinde bir içmesuyu projesi hayata geçirdiklerini söyleyen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Bölgede özellikle yağışlı havalarda bulanıklık ve yaz aylarında yetersizlik gibi sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunları tamamen ortadan kaldıracak bir içmesuyu altyapısı inşa ediyoruz” dedi.

Çalışmalara ilişkin detaylar paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Projemiz kapsamında 2 mahallemize toplam 6 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Son derece sağlam ve uzun ömürlü malzemelerden inşa ettiğimiz bu altyapımızın 1 buçuk kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Yine proje kapsamında 2 adet 200 metreküp hacme sahip depomuz ve 2 adet depolu terfi merkezimiz bulunuyor. Depolarımızın birisinde temel atıldı ve perde duvarları yapılıyor. Diğerinde ise temel hazırlıklarımız sürüyor. Terfili depolarımızdan birisinde hazne inşaatı tamamlandı, diğerinin hazne inşaatı ise devam ediyor. Ayrıca Bıçkıatik Mahallesi'nde bulunan ve günümüze kadar kullanılmayan su kaynağından numuneler alarak gerekli testleri yaptık. Tüm bu imalatlarımızın tamamlanmasının ardından bölgede yaşayan vatandaşlarımızın musluklarına son derece kaliteli ve debisi saniyede 10 litre olan doğal kaynak suyunu ulaştıracağız. Mevcut sorunları tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız. Şehrimiz genelinde içmesuyuna yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.