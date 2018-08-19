Hendeğin doğal manzarasına 180 metre yükseklikten bakılacak

Hendek ilçesi Güney Mahallesi’nde yaşayan Hasan İhtiyar, bölgeye hakim olan yüksek bir noktaya küçük bir seyir terası inşa etti. Bölge ağaçların yanı sıra bitki örtüsü, temiz havası ve deresi ile misafirlerine farklı bir ortam sunuyor. Öncelikle arkadaşları ile oturup dinlenebilmek için inşa ettiği yerin Aksu Deresi’nden 180 metre yükseklikte olduğunu belirten İhtiyar, vatandaşların da aileleriyle birlikte gelerek mangal yapabileceklerini de söyledi.

Kendi imkanlarıyla inşa ettikleri yere vatandaşları da davet eden Hasan İhtiyar, "Burası Acısu veya Elmalı kaya olarak geçiyor. Burası Dikmeni, Aksu, Göksü ve Güney’in bir bölümünü görüyor. Arkadaşlar ile oturabilmek ve dinlenebilmek için böyle bir yer yaptık. Herkesi bekliyoruz, çevreye zarar vermeden mangallarını yakabilirler, oturabilirler. Huzurlu bir ortamda; kuş, su sesiyle daha da huzur dolabilirler. Kardeşimle küçük bir yer yaptık buraya manzarayı seyredebilmek için, dereden 180 metre civarında yüksek. Aksu Deresi’ni güzel görüyor. Daha sonrasında baktık oturmaya gelen arkadaşlar ile oturmaya yetmiyor ve biraz daha büyüttük. Şimdi mangal için bir yer yapacağız, suyumuz da var. Eksikleri gidereceğiz inşallah. Buraya halkımızı da davet ediyoruz, geldiklerinde kafalarını dinleyebilir, rahat olabilirler. Sıcak havalarda bile serin oluyor burası. Mangal yapıp, aileleriyle oturabilirler. Sakin bir ortam huzurlu bir şekilde etrafı seyredebilirler" dedi.