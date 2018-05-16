Hendek Atatürk Parkı açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun beraberinde AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan yer alırken Başkan Toçoğlu, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü’den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Toçoğlu, Hendek Atatürk Parkı’nın açılış ve iftar programına tüm Hendek halkını davet etti. Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Hendek’e yeni bir yaşam merkezi sözünü vermiştik. Çok şükür ki bugün Hendek Atatürk Park’ta çalışmalarımızı tamamlamış olmanın mutluluğu yaşıyoruz. 20 dönümlük alan üzerine kurduğumuz yaklaşık 18 milyonluk merkezimiz, Hendek’in yaşam standartlarını yükseltecek. İnşallah ilçemizin her türlü ihtiyacına cevap verecek bu güzel tesisi 18 Mayıs Cuma günü hizmete sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Hendek Atatürk Parkı’nın açılışına tüm halkı davet eden Toçoğlu, “Tesisimizde bulunan konferans salonumuz aynı zamanda düğün salonu olarak da kullanılabilecek. Bin metrekarelik bir kafeteryamız kullanıma hazır. 580 metrekarelik bir süs havuzumuz, 100 araçlık bir otoparkımız ve çocukları için inşa etiğimiz 22 tip oyun grubumuz açılışa hazır. 18 Mayıs Cuma günü düzenleyeceğimiz açılışın ardından ilçe iftarıyla Hendeklilerle bir araya geleceğiz. Hendek Atatürk Parkı’nın açılışına tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.