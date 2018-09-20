Hendek Bakacak doğal kaynak suyuyla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Hendek'in Bakacak Mahallesi'nde başlatılan içmesuyu çalışmaları devam ediyor.

Proje ile Bakacak'a yeni bir içmesuyu altyapısı inşa ettiklerini söyleyen Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, “Bölgenin içmesuyuna uzun yıllar sürecek bir güvence getirmek için 840 metre rakımda imalatlarımız devam ediyor. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan bulanıklık ve su yetersizliği gibi sorunlara da kesin çözüm getirmiş olacağız” diye konuştu.

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Projemiz kapsamında Bakacak Mahallesi'ne 7 kilometre uzunluğunda bir hat inşa ediyoruz. Bu hattın 4 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Yine bölgede inşa edeceğimiz 100 metreküplük içmesuyu deposu, kaptaj, terfi merkezi ve 4 adet basınç kırıcı odanın yapımına da kısa süre içerisinde başlayacağız. İlgili birimlerimizin gayretiyle bölgede saniyede 7 litre debiye sahip bir doğal kaynak suyuna ulaşmıştık. Bu suyun tüm analizleri tamamlandı. Son derece kaliteli olan bu suyu inşa ettiğimiz yeni içmesuyu hattıyla Bakacaklı vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. Şehir genelinde içmesuyu altyapısına yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.