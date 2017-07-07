Hendek, Geyve ve Sapanca’da Kepler Havada

Hendek Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Öğretim yılı Mezuniyet Töreni, MYO bahçesinde yapıldı. 370 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı törene Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şahin, daire amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Hendek MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Beytullah Eren, törende yaptığı konuşmada 2016-2017 öğretim yılında 2 bin 952 öğrenci, 35 öğretim elemanı ve 8 idari personelle gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için ilgili süreçlerde özverili bir şekilde çalışan tüm personeline teşekkür etti. Mezun öğrencilere de hitap eden Yrd. Doç. Dr. Eren, eğitim sürecini başarı ile tamamlayıp mezun olmayı hak eden öğrencileri başarılarından dolayı tüm akademik ve idari personeli adına tebrik etti.

Törende 2016-2017 Öğretim Yılında bölümlerinde 84 onur belgesi ve 9 yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri verildi. Daha sonra bölümlerinde 1. olan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. 3.57 not ortalaması ile Yüksekokul birincisi olan Elektrik ve Enerji Bölümü mezunu Yüksek Aral’a hediyelerini takdim eden Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Beytullah Eren, öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını dilediler. Tören toplu kep atımından sonra sona erdi.

Geyve Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

Geyve MYO 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Mezuniyet Töreni, SAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Geyve MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Nermin Akyel, törenin açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bugüne kadar üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle, zorluklarla büyüttüğünüz evlatlarınız mezun oluyorlar. Onların hayata karşı hazır olmaları için mesleki ve teknik bilginin yanı sıra eğitimleri için de elimizden gelen çabayı sarf ettik. Sakarya Üniversitesi ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüllerle, akreditasyon ve kalite konusunda gösterdiği performansıyla uluslararası alanda başarısı tescillenmiş Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesidir. Böyle bir üniversitenin mensubu olmaktan ve öğrencilerimiz böyle bir ortamda yetiştirmekten gurur duyuyorum. Öğrencilerimizin hayatlarını değerlerine sahip çıkan, uygar insanlar olarak sürdürmelerini arzuluyorum. Mezunlarımızı kutluyor ve onları sevgiyle uğurluyorum.”

Tören, programlarında dereceye giren öğrencilere plaketleri ve ödülleri takdim edilmesi ile devam etti. Geyve MYO birincisi 3,93 not ortalamasıyla Mimari Restorasyon programından Sena Emiroğlu oldu. Emiroğlu, plaketini Yüksekokul Müdürü Yrd.Doç.Dr. Akyel ve Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Doğan’dan aldı. Okul birincisi Emiroğlu törende mezunlar adına bir konuşma yaparken, tören öğrencilerin mezuniyet yeminini okumaları ve keplerini havaya atmaları ile sona erdi.

Sapanca MYO mezuniyet töreni coşkulu geçti

Sapanca MYO 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Mezuniyet töreni Sapanca MYO bahçesinde gerçekleştirildi. Törene, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Müftüsü Faruk Çelik, İşadamı Mehmet Tok, Sapanca’nın önde gelen iş adamları, akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, velilere seslenerek, “Bizlere emanet ettiğiniz gözbebeği çocuklarınıza, sizin gösterdiğininiz hassasiyette ihtimam gösterip, güzel ülkemizin yarınlarının teminatı olarak görüp, bu bilinçle akademisyen ve idari kadromuzla birlikte onları gelecek yaşamlarına hazırladık” dedi. Prof. Dr. Mehmet Özen, öğrencilere de seslenerek mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı. Okulda öğretilen bilgi ve becerileri uygulamaya geçirmede deneyim kazandırdıklarını belirten Prof. Dr. Özen, öğrencilerin Sakarya Üniversitesinde almış oldukları 3+1 Mesleki Uygulama Modeli sayesinde onları iş hayatına hazırlayarak, çalışma disiplini ve sektör deneyimi kazandırdıklarını, iş bulmada kolaylık sağlandığını ve bu sayede nitelikli eleman açığının kapandığını ifade etti. Özen, öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca’nın ve dolayısıyla Türkiye’nin kalkınması için eğitimin önemini vurgulayarak, Sapanca MYO’nun yerinin bu gelişmede çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Yılmazer, “Eğitimlerini devam ettirmeleri arzumuz. Onları iş hayatına kazandırana kadar velilerin desteklerine ihtiyacımız var. Onların mutluluğunu paylaşmak için bugün bir araya gelerek çocuklarımızın mezuniyetini kutluyor, hayat yolculuğunda mezunlara başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri program başkanları ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yüksekokul Birincisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı öğrencisi Yunus Turan, ödülünü Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’ den aldı. Okul birincisi Yunus Turan’ın törende mezunlar adına yaptığı konuşmasının ardından mezun öğrencilerle birlikte Meslek Andının okunması ve keplerin havaya fırlatılması ile tören sona erdi.