Hendek ilçe merkezine duble geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde başlatılan duble yol çalışması asfaltla buluştu.

Daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş'le caddede incelemelerde bulunmuş, altyapı ve üstyapıda gerekli adımların atılacağını müjdelemişti. Yağmursuyu altyapısının derhal başlatıldığı arterde orta refüj yapıldı, bin 700 metrelik güzergah asfaltla buluşturularak duble yol haline getirildi.

Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Hendek ilçemizin önemli güzergahlarından olan Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin yenilenmesi için Başkanımız Zeki Toçoğlu, talimat vermişti. Derhal çalışmalarımızı başlattık. SASKİ bölgenin yağmursuyu altyapısını inşa etti. Bin 700 metrelik arteri orta refüjle bölünmüş yol haline getirdik. Yol çizgileri ve gerekli çevre düzenlemelerinin ardından güzergaha son şeklini vereceğiz. Hayırlı olsun” dedi.