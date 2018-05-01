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01 Mayıs 2018 14:00

Hendek’e 7 kilometrelik içmesuyu altyapısı

SASKİ Genel Müdürü Dr.

Hendek’e 7 kilometrelik içmesuyu altyapısı

01 Mayıs 2018 14:00

Rüstem Keleş Hendek’e 7 kilometrelik içmesuyu altyapısı döşediklerini belirtti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Hendek’in Bakacak Mahallesi’nde yeni bir içmesuyu altyapısı inşa edeceklerini açıkladı. Bölgede yaşanan su yetersizliği ve bulanıklık gibi sorunlara kesin çözüm getireceklerini söyleyen Keleş, “Projemiz hazır. 10 Mayıs Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. SASKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek ihale saat 11.00’da başlayacak” diye konuştu. Projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Bakacak Mahallesi’nde inşa edeceğimiz toplam 7 kilometre uzunluğundaki içmesuyu hattıyla, su yetersizliği ve bulanıklık gibi sorunların önüne geçeceğiz. Proje kapsamında ayrıca 100 metreküp hacminde içmesuyu deposu, kaptaj, terfi merkezi ve 4 adet basınç kırıcı vana odası yapacağız. İlgili ekiplerimizin gayretleriyle kısa süre önce bölgede saniyede 7 litre debiye sahip bir kaynak suyuna ulaştık. Su ile ilgili gerekli tüm testler yapıldı. Son derece kaliteli olan bu suyu inşa ettiğimiz yeni içmesuyu altyapısıyla Bakacaklı hemşehrilerimizin musluklarına ulaştıracağız. İnşallah ihalemizin ardından hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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