Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 16:24

Hendek’e yapılacak 6 kilometrelik yeni hat için ihale tamamlandı

SASKİ tarafından Hendek’in Eskibıçkı ve Bıçkıatik mahallelerinde inşa edilecek 6 kilometrelik içmesuyu hattı için ihale tamamlandı.

Hendek’e yapılacak 6 kilometrelik yeni hat için ihale tamamlandı

18 Mayıs 2018 16:24

İhaleye 4 istekli teklif sundu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Hendek’in Eskibıçkı ve Bıçkıatik mahallelerinde inşa edilecek içmesuyu altyapısının ihalesi tamamlandı. Komisyon başkanlığını Abone İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız’ın yaptığı ihalede 4 istekli teklif sundu. SASKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihalenin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, “Özellikle yağışlı havalarda bulanıklık ve yaz aylarında yetersizlik gibi sıkıntıların yaşandığı Hendek’in Eskibıçkı ve Bıçkıatik mahallelerine 6 kilometre uzunluğunda içmesuyu altyapısı inşa etmek için ihalemizi tamamladık. Şehrimizin her bölgesine daha kaliteli su ulaştırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah bu projemizle iki mahallemize sağlıklı, bol ve kesintisiz içmesuyu ulaştıracağız. İhale komisyonumuz isteklilerin tekliflerini değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacak. Hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç