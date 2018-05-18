Hendek’e yapılacak 6 kilometrelik yeni hat için ihale tamamlandı

İhaleye 4 istekli teklif sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Hendek’in Eskibıçkı ve Bıçkıatik mahallelerinde inşa edilecek içmesuyu altyapısının ihalesi tamamlandı. Komisyon başkanlığını Abone İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız’ın yaptığı ihalede 4 istekli teklif sundu. SASKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihalenin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, “Özellikle yağışlı havalarda bulanıklık ve yaz aylarında yetersizlik gibi sıkıntıların yaşandığı Hendek’in Eskibıçkı ve Bıçkıatik mahallelerine 6 kilometre uzunluğunda içmesuyu altyapısı inşa etmek için ihalemizi tamamladık. Şehrimizin her bölgesine daha kaliteli su ulaştırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah bu projemizle iki mahallemize sağlıklı, bol ve kesintisiz içmesuyu ulaştıracağız. İhale komisyonumuz isteklilerin tekliflerini değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacak. Hayırlı olsun” dedi.