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Hendek'te bin 902 gram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri yaptıkları operasyonda bin 902 kubar esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri ile Hendek İlçe Komutanlığı ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi. Hendek İlçesi Çayırbaşı Mahallesinde ikamet eden Ö.B., isimli şüphelinin evinde yapılan aramada zulalanmış şekilde 5 paket haline bin 902 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 10 adet içime hazır fişek tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ö.B., isimli şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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