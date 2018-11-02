Hendek'te esrar operasyonu: 2 gözaltı

Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları istihbarı çalışma neticesinde şüpheli H.N.(35)'nin kullandığı araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramada araç içerisinde 1 kavanoz esrar maddesi, hassas terazi ve kağıda sarılı 1 gram esrar, ikametlerinde yapılan aramada ise 11 kavanoz toplam 1 kilo 800 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Araç içinde bulunan H.N.(35) ve M.B.(57) isimli şüpheliler gözaltına alındı.