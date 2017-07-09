Hendek’te fabrikada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Hendek İlçesi Anadolu TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde bulunan bir kauçuk fabrikasının bahçe kısmında bulunan plastikler henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumu gören çalışanlar, yangını hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Çıkan yangına; Hendek, Akyazı, Sapanca, Adapazarı Dörtyol ve Merkez Grup Amirliğinden 10 itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait tankerler yangına kısa sürede müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kauçuk fabrikasının bahçe kısmında çıkan yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, çıkan yangın sonucu bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek Hendek İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilirken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.