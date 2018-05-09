Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 15:27

Hendek’te iki mahalleye daha kaliteli içmesuyu

SASKİ ekipleri Hendek ilçesinde iki mahalleye kaliteli su vermeye başladı.

Hendek’te iki mahalleye daha kaliteli içmesuyu

09 Mayıs 2018 15:27


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde içmesuyuna yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce Hendek’in Bakacak Mahallesi’nde inşa edecekleri içmesuyu hattı için ihaleye çıkacaklarını açıkladıklarını hatırlatan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Hendek’in Düzce sınırında yer alan Eskibıçkı ve Bıçkıatik mahallelerine içmesuyu altyapısı inşa etmek için ihaleye çıkıyoruz. İhalemiz 18 Mayıs Cuma günü. Çalışmamız ilçemize ve bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.


Projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Özellikle yağışlı havalarda bulanıklık ve yaz aylarında yetersizlik gibi sorunların yaşandığı 2 mahallemizde toplam 6 kilometrelik içmesuyu ve terfi hattı imalatı yapacağız. Bir tanesi Eskibıçkı, bir tanesi ise Bıçkıatik’te olmak üzere 200 metreküp hacme sahip 2 depo inşa edeceğiz. Projemiz kapsamında 2 adet terfi merkezi, 2 adet tahliye odası ve 2 adet vantuz odası yer alıyor. Bıçkıatik Mahallesi’nde bulunan ve günümüze kadar kullanılmayan su kaynağından numuneler alarak gerekli testleri yaptık. Son derece kaliteli, saniyede ortalama 10 litre debiye sahip kaynak suyunu yeni inşa ettiğimiz hatlar üzerinden 2 mahallemize ulaştıracak, bölgede zaman zaman yaşanan problemleri kesin çözüme kavuşturacağız. Güçlü hizmet ağımız ile şehrimizin her bir köşesine kaliteli içmesuyu ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç