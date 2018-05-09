Hendek’te iki mahalleye daha kaliteli içmesuyu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde içmesuyuna yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce Hendek’in Bakacak Mahallesi’nde inşa edecekleri içmesuyu hattı için ihaleye çıkacaklarını açıkladıklarını hatırlatan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Hendek’in Düzce sınırında yer alan Eskibıçkı ve Bıçkıatik mahallelerine içmesuyu altyapısı inşa etmek için ihaleye çıkıyoruz. İhalemiz 18 Mayıs Cuma günü. Çalışmamız ilçemize ve bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Özellikle yağışlı havalarda bulanıklık ve yaz aylarında yetersizlik gibi sorunların yaşandığı 2 mahallemizde toplam 6 kilometrelik içmesuyu ve terfi hattı imalatı yapacağız. Bir tanesi Eskibıçkı, bir tanesi ise Bıçkıatik’te olmak üzere 200 metreküp hacme sahip 2 depo inşa edeceğiz. Projemiz kapsamında 2 adet terfi merkezi, 2 adet tahliye odası ve 2 adet vantuz odası yer alıyor. Bıçkıatik Mahallesi’nde bulunan ve günümüze kadar kullanılmayan su kaynağından numuneler alarak gerekli testleri yaptık. Son derece kaliteli, saniyede ortalama 10 litre debiye sahip kaynak suyunu yeni inşa ettiğimiz hatlar üzerinden 2 mahallemize ulaştıracak, bölgede zaman zaman yaşanan problemleri kesin çözüme kavuşturacağız. Güçlü hizmet ağımız ile şehrimizin her bir köşesine kaliteli içmesuyu ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.