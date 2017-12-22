Hendek’te turnuvanın galibi karayolları oldu

Gerçekleşen final karşılaşmasını Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Sakarya Büyükşehir Beldiyesi Başkan yardımcısı Şenay Sakal, AK Parti Hendek İlçe Başkanı A.Kemal Sofu, Hendek Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, Hendek Eski Emniyet Müdürü İsmail Baş, Kara yolları İşletme Şefi Hüseyin Dorum, Hendek Gençlik hizmetleri Ve Spor Müdürü Süleyman Akıcı ve çok sayıda voleybol sever izledi. Hendek Kaymakamlık 15 Temmuz Şehitleri Voleybol Turnuvası final karşılaşması Karayolları ile Yemen Kahvesi arasında oynandı. Hendek Kaymakamlık 15 Temmuz Şehitleri Voleybol Turnuvasında ikinci olan Yemen Kahveci takımının madalyasını Sakarya Büyükşehir belediyesi Başkan Yardımcısı Şenay Sakal ile birlikte AK Parti Hendek ilçe Başkanı Kemal Sofu verdi.

Turnuvada Hakemlik yapan Rauf Özhan Ülbağ’a katkılarından dolayı Hendek Kaymakamı Orhan Burhan plaket verdi. Şampiyon olan Kara yolları takımının Madalya ve kupasını Hendek Kaymakamı Orhan Burhan Tarafından verildi. Kupayı Alan Karayolları takımı bir kaza sonrası bir ayağını kaybeden arkadaşları halen daha tedavi gören Murat Aydın isimli arkadaşlarına hediye ettiler. Turnuvaya katılan tüm takımlara Hendek Kaymakamı Orhan Burhan tarafından katılım belgesi verildi Toplu fotoğraf çekimi sonrası ödül töreni sona erdi.